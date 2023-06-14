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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC

Валерій Залужний

За кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ було зрозуміло, що план Путіна “взяти Київ за три дні” провалився, проте окупанти активно просувалися на Лівобережжі, тому в уряді обговорювалася ідея підірвати всі мости на Дніпрі, щоб затримати російську армію.

Саме тоді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився це робити, назвавши такий крок зрадою людей на лівому березі, пише ВВС з посиланням на власні джерела.

За даними видання, один із високопосадовців зателефонував тодішньому голові СБУ Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпризначенцям підірвати мости через Дніпро.

Баканов звернувся до Залужного, який відповів категоричною відмовою:

– Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра, – і військових, і цивільних.

Час показав, що це рішення виявилося правильним.

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Російське МВС 30 травня оголосило у “розшук” головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами Олександра Сирського.

Перед цим російська пропаганда протягом декількох тижнів поширювала фейки про нібито “ліквідацію”, “поранення” та “зникнення” Залужного.

Фото: ЗСУ

Джерело: ВВС
Війна в Україні, Валерій Залужний, Дніпро, ЗСУ, Київ, Міст, Російська агресія
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