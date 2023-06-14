Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 14.06.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 14.06.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на території Донецької та Луганської областей відбулось 28 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 14.06.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 14 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічна атака РФ. На Кіровоградщині дрони Shahed влучили в об’єкт інфраструктури – ОВА
БПЛА Shahed
З початком наступу Сил оборони РФ перекинула у Бердянськ 20 гелікоптерів – супутникові фото
Російські вертольоти Мі-8
Вивозять меблі та завантажують зерном судна – Генштаб про окупантів у Запорізькій області
Російські військові
Латвія надасть додаткові €430 тис. для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Варшава та Берлін майже узгодили утворення центру з ремонту танків для України
Leopard
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси
Літаки в аеропорту
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Карта бойових дій на 14.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Карта бойових дій на 14.06.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь