Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 14.06.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на території Донецької та Луганської областей відбулось 28 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 14.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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