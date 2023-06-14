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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Латвія надасть додаткові €430 тис. для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНІАН

З метою подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд Латвії у вівторок, 13 червня, ухвалив рішення про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму близько €430 тис.

Про це повідомляє видання LSM.

Зазначається, що Україна отримає від Риги електрогенератори, компресори, насосні станції, рятувальні жилети, спальні мішки, труби, мотопомпи, водолазні рукавички, черевики, квадроцикли та інше обладнання, необхідне для проведення евакуацій та пом’якшення наслідків катастрофи.

При цьому лише транспортування зазначеного оснащення може коштувати близько €20 тис.

Підрив Каховської греблі, до якого росіяни вдались в ніч проти 6 червня, завдав значної шкоди постраждалим від повені районам, їхній інфраструктурі, населенню та навколишньому середовищу, повідомили в уряді Латвії.

Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою Латвії, а ковдри та гумові чоботи – з державних матеріальних резервів.

Фінансування гуманітарної допомоги буде виділено з латвійського держбюджету на випадок надзвичайних ситуацій. Очікується, що загальні витрати на відновлення матеріальних ресурсів наступного року становитимуть €433 119 євро.

Раніше уряд погодився виділити 200 тис. євро на допомогу Україні для подолання екологічної та гуманітарної кризи.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Латвія, Підтримка України
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