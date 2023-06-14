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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічна атака РФ. На Кіровоградщині дрони Shahed влучили в об’єкт інфраструктури – ОВА

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

У ніч на 14 червня російські окупанти дронами-камікадзе типу Shahed атакували Кіровоградщину.

Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання шахедів в об’єкт інфраструктури в Світловодську, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пожежу оперативно локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Уночі російські окупанти атакували Україну чотирма крилатими ракетами Калібр, шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 та десятьма іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

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Війна в Україні, Дрони, Кіровоградська область
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