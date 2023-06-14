Нідерланди закуплять чотири радари для посилення української ППО

Нідерланди закуплять для України чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-NG вартістю €150 млн.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

– Радари можуть бути використані, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Так Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України, – наголосила міністерка.

Оллонґрен нагадала, що Міжнародний фонд для України виділив €92 млн на зміцнення протиповітряної оборони. Очікується, що це відбудеться до кінця року.

– Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють €40 млн на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни, – додала вона.

Зазначимо, що система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання (станцій) 360-градусного охоплення.

Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 км із точністю до 20 м. Читайте також Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні, спрямований на зміцнення ППО Фото: Мілітарний

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