Нідерланди закуплять чотири радари для посилення української ППО
Нідерланди закуплять для України чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-NG вартістю €150 млн.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
– Радари можуть бути використані, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Так Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України, – наголосила міністерка.
Оллонґрен нагадала, що Міжнародний фонд для України виділив €92 млн на зміцнення протиповітряної оборони. Очікується, що це відбудеться до кінця року.
– Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють €40 млн на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни, – додала вона.
Зазначимо, що система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання (станцій) 360-градусного охоплення.
Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 км із точністю до 20 м.
Фото: Мілітарний
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