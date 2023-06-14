Окупанти поширюють фейк про замах на “чиновницю” так званої “Запорізької ВЦА” – Федоров

Російські окупанти поширюють інформацію про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі намагалися підірвати авто призначеного окупантами “чиновника” так званої “Запорізької ВЦА”.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

– Рашисти імітують бурхливу діяльність – вигадали замах на чиновницю і старанно його розкривають. Окупанти й місцеві колаборанти вирішили хоч чимось порадувати своїх кремлівських господарів і розкрили черговий неіснуючий злочин – замах на чиновницю окупаційного уряду, – написав він.

Федоров зазначив, що окупанти в найкращих традиціях вигадали саморобний вибуховий пристрій і “бдітєльного” чоловіка, який його “абсолютно випадково” виявив під автівкою.

– На жаль, під час “розслідування” від фейкового замаху, постраждають справжні цивільні люди, яких окупанти призначать крайніми. Терор на ТОТ не припиняється ні на секунду. Південь чекає на деокупацію, – наголосив мер.

Нагадаємо, партизани з руху Атеш повідомили, що завдали удару по російських окупантах.

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