Окупанти поширюють фейк про замах на “чиновницю” так званої “Запорізької ВЦА” – Федоров
Російські окупанти поширюють інформацію про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі намагалися підірвати авто призначеного окупантами “чиновника” так званої “Запорізької ВЦА”.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.
– Рашисти імітують бурхливу діяльність – вигадали замах на чиновницю і старанно його розкривають. Окупанти й місцеві колаборанти вирішили хоч чимось порадувати своїх кремлівських господарів і розкрили черговий неіснуючий злочин – замах на чиновницю окупаційного уряду, – написав він.
Федоров зазначив, що окупанти в найкращих традиціях вигадали саморобний вибуховий пристрій і “бдітєльного” чоловіка, який його “абсолютно випадково” виявив під автівкою.
– На жаль, під час “розслідування” від фейкового замаху, постраждають справжні цивільні люди, яких окупанти призначать крайніми. Терор на ТОТ не припиняється ні на секунду. Південь чекає на деокупацію, – наголосив мер.
Нагадаємо, партизани з руху Атеш повідомили, що завдали удару по російських окупантах.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш