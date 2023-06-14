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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ракетний обстріл Одеси: у місті оголосили 15 червня днем жалоби

Удар по Одесі 14 червня 2023

Четвер 15 червня в Одесі оголошено днем жалоби. У місті вшановуватимуть пам’ять жителів, які загинули внаслідок російського ракетного удару в ніч на 14 червня.

Як повідомляє пресслужба мерії, відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

– Вночі 14 червня внаслідок чергової ракетної атаки ворога в Одесі загинули та постраждали люди, значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в середмісті. З метою вшанування пам’яті загиблих у ніч на середу, 15 червня оголошено у місті Днем жалоби, – йдеться у повідомленні.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Зазначимо, що сьогодні вночі російські війська випустили по Одесі чотири ракети типу Калібр.

Три ракети українським захисникам вдалося збити, четверта влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж.

Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 13 дістали поранень.

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обстріл Одеси 14 червня

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, день жалоби, Одеса, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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