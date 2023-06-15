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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракети, що вдарили по Одесі, знов мали в собі компоненти з інших країн – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У російських ракетах Калібр, які вдарили по Одесі, знову було чимало компонентів з інших країн, тому необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 14 червня 2023 року.

Він заявив, що Україна продовжує свою комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

– Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з Калібрів. Десятки компонентів цих Калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет.

Також український глава держави розповів про свою розмову з польським колегою Анджеєм Дудою, з яким говорив напередодні відеозвернення.

– Годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно, – сказав він.

Президент наголосив, що Польща “цілком реалістично” сприймає потребу в членстві України в НАТО, оскільки це об’єктивна потреба.

– Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити, – сказав Зеленський.

Український лідер повідомив, що як сьогодні, так і протягом усього тижня, Офіс президента предметно готується до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні.

– Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, відбуваються “тривалі й глибокі” підготовчі наради, які потрібні для демонстрації українського бачення.

Також президент повідомив, що підписав сьогодні нові укази про відзначення українських воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, протиповітряної оборони України. Він повідомив, що це саме ті герої, які щоночі, щодня рятують життя українців.

– Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя, – сказав Зеленський.

Глава держави закликав українців завжди пам’ятати, що всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності.

– Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня, – сказав він.

Президент подякував усім, хто воює й працює заради перемоги України, а особливо кожному й кожній, хто зараз у боях на Сході та Півдні України відкриває стратегічний простір і простір руху до перемоги.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії, Росія
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