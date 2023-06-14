У Центрі страткомунікацій спростували заяви окупантів про “колосальні втрати” ЗСУ

Російська пропаганда посилено відпрацьовує тему нібито колосальних втрат української техніки, зокрема, західних зразків.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

– Втрати є на кожній війні – тим більше під час бойових дій наступального характеру. Але українські втрати – точно не в заявлених роспропагандою масштабах, – йдеться у повідомленні.

Для збільшення показників росіяни показують одну і ту ж знищену техніку з різних ракурсів, але в різних повідомленнях. А також видають російські втрати за втрати Сил оборони України.

У Центрі зазначають, що Росія реалізує інформаційно-психологічну операцію на задану тему, тому вірити російським заявам і фейковим “доказам” немає жодних підстав.

– Особливий акцент пропаганди на втратах західних зразків – це спроба знизити її ефективність в очах українців, їхніх партнерів та підняти бойовий дух росіян. Західні танки і бронетехніка вже дуже добре себе зарекомендували на полі бою, хоча і були задіяні поки що в обмеженому обсязі, – додають у повідомленні.

Раніше у Пентагоні заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

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