У Центрі страткомунікацій спростували заяви окупантів про “колосальні втрати” ЗСУ
Російська пропаганда посилено відпрацьовує тему нібито колосальних втрат української техніки, зокрема, західних зразків.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.
– Втрати є на кожній війні – тим більше під час бойових дій наступального характеру. Але українські втрати – точно не в заявлених роспропагандою масштабах, – йдеться у повідомленні.
Для збільшення показників росіяни показують одну і ту ж знищену техніку з різних ракурсів, але в різних повідомленнях. А також видають російські втрати за втрати Сил оборони України.
У Центрі зазначають, що Росія реалізує інформаційно-психологічну операцію на задану тему, тому вірити російським заявам і фейковим “доказам” немає жодних підстав.
– Особливий акцент пропаганди на втратах західних зразків – це спроба знизити її ефективність в очах українців, їхніх партнерів та підняти бойовий дух росіян. Західні танки і бронетехніка вже дуже добре себе зарекомендували на полі бою, хоча і були задіяні поки що в обмеженому обсязі, – додають у повідомленні.
Раніше у Пентагоні заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш