У лавах ЗСУ затримали “крота”, який хотів злити росіянам напрямки українського контрнаступу

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали російського “крота” у лавах ЗСУ, який хотів здати окупантам дату та напрямки українського контрнаступу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисником виявився житель Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

Наприкінці минулого року його дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора, фігурант збирав дані про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав “термінове завдання” від свого “куратора” – з’ясувати дату початку та основні напрямки українських контрударів.

Окрім того, зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень. Він також намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Чоловіка затримали співробітники Служби безпеки під час виконання ворожого завдання.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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