Військових і техніки поменшало: окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах
У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області російські військові залишили кілька блокпостів. У місті стало менше військової техніки.
Про це розповів міський голова Пологів Юрій Коноваленко.
– На території їх (військових РФ, – Ред.) поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них, – сказав він.
Як повідомляють місцеві жителі, більшість з окупантів, які залишилися в Пологах, перевдягаються у цивільний одяг і їздять містом на велосипедах, скутерах, тобто намагаються менше пересуватися на техніці.
Коваленко додав, що представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне “розпорядження”.
– Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації отримали “розпорядження” на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті “адміністрації”, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті, – розповів мер Пологів.
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