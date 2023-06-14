Військових і техніки поменшало: окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах

У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області російські військові залишили кілька блокпостів. У місті стало менше військової техніки.

Про це розповів міський голова Пологів Юрій Коноваленко.

– На території їх (військових РФ, – Ред.) поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них, – сказав він.

Як повідомляють місцеві жителі, більшість з окупантів, які залишилися в Пологах, перевдягаються у цивільний одяг і їздять містом на велосипедах, скутерах, тобто намагаються менше пересуватися на техніці.

Коваленко додав, що представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне “розпорядження”.

– Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації отримали “розпорядження” на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті “адміністрації”, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті, – розповів мер Пологів.