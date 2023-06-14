Вивозять меблі та завантажують зерном судна – Генштаб про окупантів у Запорізькій області
Російські окупанти продовжують грабувати жителів Запорізької області.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, із селища Очеретувате в напрямку Токмака прямувала автомобільна колона із награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих.
За даними Генштабу ЗСУ, награбоване майно окупанти вивозять військовим вантажним транспортом.
Водночас на причалах морського порту Бердянська загарбники наповнюють суховантажні судна викраденими в українських фермерів зерновими культурами.
– У подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію РФ, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР
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