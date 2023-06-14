З початком наступу Сил оборони РФ перекинула у Бердянськ 20 гелікоптерів – супутникові фото

Після початку наступальних дій Сил оборони України Росія перекинула 20 гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляють Схеми, які отримали супутникові знімки Planet Labs.

Загалом на аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 російських гелікоптерів. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно – це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

З допомогою двох авіаційних експертів журналістам вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів.

На летовищі перебувають:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та посилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можна використовувати для евакуації, але, найімовірніше, їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою.

– З огляду на супутникові знімки, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – “робота по заявках” – неможлива, – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

Він додав, що російські гелікоптери, що базуються на аеродромі, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Раніше речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України просунулися на Бердянському напрямку від 500 м до 1 км.

Джерело: Схеми

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