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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

З початком наступу Сил оборони РФ перекинула у Бердянськ 20 гелікоптерів – супутникові фото

Російські вертольоти Мі-8

Після початку наступальних дій Сил оборони України Росія перекинула 20 гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляють Схеми, які отримали супутникові знімки Planet Labs.

Загалом на аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 російських гелікоптерів. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно – це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

З початком наступу Сил оборони РФ перекинула у Бердянськ 20 гелікоптерів – супутникові фото

Схеми

З початком наступу Сил оборони РФ перекинула у Бердянськ 20 гелікоптерів – супутникові фото

Схеми

З допомогою двох авіаційних експертів журналістам вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів.

На летовищі перебувають:

  • 5 вертольотів Ка-52;
  • 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 вертольотів Ка-29.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та посилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можна використовувати для евакуації, але, найімовірніше, їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою.

– З огляду на супутникові знімки, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – “робота по заявках” – неможлива, – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

Він додав, що російські гелікоптери, що базуються на аеродромі, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Раніше речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України просунулися на Бердянському напрямку від 500 м до 1 км.

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військові ЗСУ

Джерело: Схеми

аеродром, Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область, літаки РФ
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