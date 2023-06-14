ЗСУ продовжують наступати щонайменше на трьох напрямках, командири РФ уразливі до українських ударів – ISW

Українські сили продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках. 13 червня вони досягли подальших обмежених територіальних успіхів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута і на 200 метрів на південь від Бахмута.

Також, за її словами, Сили оборони просунулися на 500-1000 метрів за останню добу вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території в цьому районі.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території з початку контрнаступальних операцій.

Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Орєхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.

Аналітики Інституту також зазначають, що російські командувачі залишаються уразливими до влучних українських ударів.

Так, за інформацією російських джерел, був ліквідований начальник штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майор Сергій Горячов.

ISW спостерігав за іншими частинами Східного військового округу, зокрема за 58 загальновійськовою армією та 5 загальновійськовою армією, що діють у західній частині Запорізької області.

– Повідомлення про загибель Горячова в Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська перекинули частини 35 загальновійськової армії для проведення операцій у Запорізькій області, а також про те, що деякі високопосадовці російського військового командування продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються уразливими до точних ударів з боку України, – додають у звіті.

Раніше у британській розвідці повідомили, що авіація РФ активізувалася на Півдні на тлі контрнаступу ЗСУ.

Джерело : ISW

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