Біля Кремінної ЗСУ, ймовірно, ліквідували скупчення окупантів – ISW

Українські сили, ймовірно, завдали удару по дивізії 20 загальновійськової армії РФ, яка розміщувалась в районі Кремінної Луганської області. Окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували, коли окупанти простояли дві години на одному місці, чекаючи на прибуття командувача 20 загальновійськової армії, генерал-майора Сухраба Ахмедова, який мав виступити з промовою.

Один з російських блогерів припустив, що в результаті удару HIMARS було вбито близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 дістали поранень.

Зазначено, що інцидент викликав нову хвилю критики російського командування.

Водночас аналітики Інституту зазначили, що поки що не бачили жодних візуальних підтверджень цього удару або його наслідків.

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 580 російських окупантів. Загалом армія загарбників скоротилася на 217 910 осіб.

Джерело : ISW

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