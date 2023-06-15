Екснардепку Наталію Королевську НАБУ оголосило в розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишню народну депутатку від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську.

Інформація про розшук розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Датою зникнення Королевської вказується 22 лютого 2023 року.

Її підозрюють у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 КК України), за що їй загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Верховна Рада 24 лютого проголосувала за дострокове припинення повноважень Наталії Королевської та ще двох депутатів від забороненої ОПЗЖ – її чоловіка Юрія Солода та Олега Волошина.

17 лютого НАБУ і САП заочно оголосили Королевській підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Слідство встановило, що народна депутатка не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області загальною площею понад 0,8 га, а також нерухомість в РФ – будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна – понад 4,315 млн грн.

Джерело : МВС

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