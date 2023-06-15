Карта бойових дій на 15.06.2023 – ситуація на фронті

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулось 49 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 15.06.2023

Втрати РФ на 15 червня 2023

особового складу ‒ близько 217 910 (+580),

танків ‒ 3 955 (+12),

бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14),

артилерійських систем – 3 793 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 604 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 364,

літаків – 314,

гелікоптерів – 301 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),

крилатих ракет ‒ 1 199 (+3),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24),

спеціальної техніки ‒ 519 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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