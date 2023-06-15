Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 15.06.2023 – ситуація на фронті
Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Протягом доби на фронті відбулось 49 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 15.06.2023
Втрати РФ на 15 червня 2023
- особового складу ‒ близько 217 910 (+580),
- танків ‒ 3 955 (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14),
- артилерійських систем – 3 793 (+10),
- реактивних систем залпового вогню – 604 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 301 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1 199 (+3),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24),
- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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