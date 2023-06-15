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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулось 49 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 15.06.2023

Карта бойових дій 14 червня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 15 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 217 910 (+580),
  • танків ‒ 3 955 (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 667 (+14),
  • артилерійських систем – 3 793 (+10),
  • реактивних систем залпового вогню – 604 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 301 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1 199 (+3),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506 (+24),
  • спеціальної техніки ‒ 519 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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