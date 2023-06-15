Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону

Українські війська продовжують наступальну операцію на Бахмутському напрямку та на Півдні України. Водночас на деяких ділянках фронту захисники перебувають в обороні.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, воїни поступово просуваються вперед на найскладніших ділянках фронту в умовах жорстких боїв, авіаційних ударів РФ, переваги ворога в артилерійських та мінометних обстрілах.

– Станом на сьогодні Збройні сили України та всі Сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто сьогодні ми здійснюємо і наступ на декількох напрямках, і оборону, оскільки ворог так само здійснює наступальні дії, – зазначила Маляр.

Вона уточнила, що на Бахмутському напрямку окупанти підтягують додаткові резерви, щоб перешкодити просуванню ЗСУ. Українське командування зафіксувало там перекидання з півдня десантно-штурмового підрозділу РФ.

Агресор продовжує концентрувати в районі Бахмута значні сили – особовий склад та військову техніку.

Попри це, ЗСУ не дають російським окупантам реалізувати їхні плани і продовжують звільнення українських земель.

– За попередні півтора тижня просування в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця склало більш як три кілометри, – наголосила Маляр.

На південному напрямку наступ відбувається на декількох напрямках, і там “так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ”.

Водночас ворог здійснює потужний опір. Українські воїни стикаються з суцільним мінуванням полів, використанням дронів-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

– Тому зараз скрізь тривають бої і потужне протистояння з доволі сильним противником, з РФ, – заявила заступниця міністра.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, наступальні дії тривають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Військове телебачення України

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