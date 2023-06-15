Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують наступальну операцію на Бахмутському напрямку та на Півдні України. Водночас на деяких ділянках фронту захисники перебувають в обороні.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, воїни поступово просуваються вперед на найскладніших ділянках фронту в умовах жорстких боїв, авіаційних ударів РФ, переваги ворога в артилерійських та мінометних обстрілах.

– Станом на сьогодні Збройні сили України та всі Сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто сьогодні ми здійснюємо і наступ на декількох напрямках, і оборону, оскільки ворог так само здійснює наступальні дії, – зазначила Маляр.

Вона уточнила, що на Бахмутському напрямку окупанти підтягують додаткові резерви, щоб перешкодити просуванню ЗСУ. Українське командування зафіксувало там перекидання з півдня десантно-штурмового підрозділу РФ.

Агресор продовжує концентрувати в районі Бахмута значні сили – особовий склад та військову техніку.

Попри це, ЗСУ не дають російським окупантам реалізувати їхні плани і продовжують звільнення українських земель.

– За попередні півтора тижня просування в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця склало більш як три кілометри, – наголосила Маляр.

На південному напрямку наступ відбувається на декількох напрямках, і там “так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ”.

Водночас ворог здійснює потужний опір. Українські воїни стикаються з суцільним мінуванням полів, використанням дронів-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

– Тому зараз скрізь тривають бої і потужне протистояння з доволі сильним противником, з РФ, – заявила заступниця міністра.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, наступальні дії тривають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

Читайте також
З нашого боку втрати в рази менші: Маляр озвучила цифри щодо загиблих на двох напрямках
ЗСУ, українська армія

Джерело: Військове телебачення України

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Усі підуть! Зінченко відповів, чи готовий воювати за Україну
Олександр Зінченко
ЗСУ вже використовують винищувачі МіГ-29, надані Польщею та Словаччиною – Генштаб
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
В районі Вугледара українські військові просунулись до 1 км
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Японія через США може передати артилерійські снаряди Україні для контрнаступу — WSJ
Японія
Офіційний воєнний злочин. У РФ судять полонених захисників Азовсталі, в ОП відреагували
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ здійснюють наступ на кількох напрямках і оборону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь