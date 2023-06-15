Мінус гелікоптер та 580 окупантів: Генштаб повідомив нові втрати РФ за добу

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 580 російських окупантів. Тож загалом армія загарбників скоротилася на 217 910 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Знову окупанти втратили багато важкої техніки.

Втрати РФ у війні на 15.06.2023:

особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,

артилерійських систем – 3793 (+10) од,

РСЗВ – 604 (+1) од,

засобів ППО ‒ 364 од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 1199 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 519 (+3) од.

Раніше мер окупованих Пологів Запорізької області Юрій Коноваленко розповів, що російські військові залишили кілька блокпостів. У місті стало менше військової техніки.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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