Ніхто у світі не був певен, що її можливо знищити. У Повітряних силах розповіли як вперше збили Кинджал

Зенітники Повітряних сил розповіли, як на початку травня збили російську гіперзвукову ракету Кинджал, яку до цього збивати не вдавалося.

Ще до 4 травня ніхто не був певен, що Patriot здатний знищувати ракети Х-47. Це довели українці. Жодна країна світу не має такого досвіду, розповідає полковник Сергій Яременко.

Він зазначає, що всі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни-агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими.

– Наш підрозділ, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку Путін відніс до розряду “аналоговнєт”. Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме Кинджал, тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами. А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість, – каже військовий.

Полковник згадує, у той день майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot.

– Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури. Я був на зв’язку з командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування, – зазначає Яременко.

Після доповіді “Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені” емоцій ніхто не стримував. Вже пізніше військові дізнались, що серед цих цілей було шість Кинджалів.

– Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття, – наголосив полковник.

Нагадаємо, 6 травня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про те, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал.

Фото : АрміяInform

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