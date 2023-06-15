Потужна бронепробивна здатність: експерт про снаряди зі збідненим ураном

Кілька днів тому видання WSJ повідомило, що адміністрація Байдена планує надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Пентагон хоче оснастити ними танки Abrams, які передають Києву.

Зазначалося, що вони були б ефективними проти російських танків. Випущені на високій швидкості, снаряди здатні пробивати броню російського танка з великої відстані.

Що таке снаряди зі збідненим ураном?

Підполковник запасу ЗСУ та екскомандир танкового батальйону Микола Саламаха в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, що це оперені бронебійні підкаліберні снаряди, які розроблялися та виготовлялися протягом останніх 50 років у кількох країнах.

Йдеться про Радянський Союз, Велику Британію, США та ще кілька країн.

– Росія на території України застосовує снаряди Свинець-1 радянської розробки і виробництва. Ми використовуємо снаряди британського виробництва з осердями зі збідненого урану, а коли отримаємо танки Abrams, ми також матимемо снаряди зі збідненим ураном американського виробництва, – сказав Саламаха.

Він пояснив, що снаряди зі збідненого урану дуже потужні за своєю бронепробивною здатністю.

Крім того, він назвав ще кілька важливих моментів:

Перше. Уран – це пірофорна речовина. Коли уран нагрівається до температури понад 300 градусів, то він загоряється.

Друге. Під час проникання через броню абсолютно всі бронебійно підкаліберні осердя утискуються бронею, в них виникає внутрішня напруга і деформація. Після того, як вони потрапляють у заброньований простір, то такі снаряди під дією внутрішніх сил розриваються на велику кількість осколків. Відбувається уражання апаратури й особового складу осколками, а також уламками броні, що відкололися з внутрішньої сторони броневої плити.

Саламаха додав, що при цьому уран ще й загоряється, оскільки відбувається запалювання всього, що здатне горіти всередині бойового відділення танка чи якоїсь іншої броньованої машини.

Експерт також наголосив, що всі важкі метали надзвичайно токсичні, тож їх не можна чіпати руками чи споживати. Водночас, радіоактивні здібності збідненого урану перебільшені та, за його словами, “на десятому плані”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.