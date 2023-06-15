Питання про членство України стане однією з найгарячіших точок на саміті НАТО – CNN

Президент США Джо Байден і його команда ведуть важливу розмову з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє CNN.

Питання членства України в НАТО – одне з кількох питань, які обговорюватимуть лідери країн-членів Альянсу під час зустрічі у Вільнюсі в середині липня. Також обговорюватимуться нові зобов’язання щодо оборонних витрат і наступник Генерального секретаря Єнса Столтенберга, який планує залишити свою посаду восени.

– Водночас саме питання членства України стане однією з найбільш гарячих точок для групи, яка зуміла залишитися напрочуд згуртованою в умовах неспровокованого російського вторгнення, – йдеться у матеріалі.

CNN пише, що деякі члени Альянсу, особливо ті, що розташовані ближче до України і Росії, виступають за більш конкретний шлях приєднання Києва до НАТО після закінчення війни.

– Інші європейські чиновники, особливо в Західній і Південній Європі, стверджують, що прискорений вступ України до НАТО може бути занадто провокаційним і що це може бути надзвичайно ризикованою грою для Альянсу, навіть якщо бойові дії закінчаться. Особливо, якщо Росія все ще претендує на українську територію, – додають журналісти.

Байден і члени його адміністрації залишилися прихильниками нинішньої позиції Альянсу, згідно з якою Україна врешті-решт вступить до НАТО, але без будь-якої визначеності щодо того, коли це станеться.

Зазначено, що ці розбіжності викликали термінові дискусії напередодні саміту.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу брати участь у Вільнюському саміті НАТО цього літа, якщо Україна не отримає там чітких сигналів щодо майбутнього членства.

Джерело : CNN

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