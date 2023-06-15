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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Союзники підготували до контрнаступу майже 60 тис. українських військових – Міллі

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Західні союзники допомогли підготувати до контрнаступу майже 60 тис. українських військовослужбовців. Багато з них зараз перебувають у зоні бойових дій.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу після 13-го засідання у форматі Рамштайн.

– Загалом міжнародними зусиллями було підготовлено для нинішньої операції майже 60 тис. українських солдатів. Багато хто з них бере участь у бою просто зараз, доки ми стоїмо тут сьогодні, – наголосив Міллі.

Він уточнив, що від початку повномасштабної війни лише Сполучені Штати підготували понад 11 тис. українських бійців.

Завдяки цим зусиллям вдалося сформувати 12 батальйонів, які беруть участь у військових діях. Наразі США готують ще три батальйони, один із яких – танковий.

– У межах глобальних зусиль просто на цю мить проходять навчання понад 6 тис. українців – на 40 різних тренувальних полігонах, за 65 курсами в 33 країнах на трьох континентах. Все це відбувається зараз, – зазначив Міллі.

13 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальним обсягом $325 млн. До нього увійшли боєприпаси для комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker та інше обладнання.

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Джерело: Міноборони США

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Марк Міллі, США
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