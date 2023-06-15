Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Спецслужби РФ готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.
– Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5-ї служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що правдоподібність та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:
- внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
- підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
Старт реалізації ворожих ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.
СБУ наголошує, що не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.
Раніше у Центрі страткомунікацій спростували заяви окупантів про “колосальні втрати” ЗСУ.