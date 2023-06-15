Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Спецслужби РФ готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

– Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5-ї служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правдоподібність та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

  • внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Старт реалізації ворожих ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

СБУ наголошує, що не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.

Раніше у Центрі страткомунікацій спростували заяви окупантів про “колосальні втрати” ЗСУ.

Читайте також
Окупанти поширюють фейк про замах на “чиновницю” так званої “Запорізької ВЦА” – Федоров
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Росія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Херсонська катівня: коли отримають покарання організатори знищення українців
хлопець зриває наручники
Усе попереду. Справжнього контрнаступу ЗСУ ми ще не побачили – президент Чехії
президент Чехії Петр Павел
Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Норвегія спільно з Данією передадуть Україні ще 9 тис. артилерійських снарядів
ЗСУ військові
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь