Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ

Спецслужби РФ готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

– Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5-ї служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правдоподібність та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Старт реалізації ворожих ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

СБУ наголошує, що не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.

Раніше у Центрі страткомунікацій спростували заяви окупантів про “колосальні втрати” ЗСУ.

Джерело : СБУ

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