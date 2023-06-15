ССО у співпраці з HIMARS: під Бахмутом спалили російські РЛС Зоопарк-1 та Борисоглебськ-2
В районі Бахмута на Донеччині оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій у взаємодії з HIMARS вразили два комплекси противника.
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України у соцмережах.
Зазначається, що воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки Зоопарк-1 та станції РЕБ Борисоглебськ-2.
Відповідні дані щодо розташування комплексів спецпризначенці оперативно передали побратимам із ракетно-артилерійського підрозділу.
— Під час вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника. Вижити вдалося не багатьом, але ненадовго.., – йдеться у повідомленні.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників на Бахмутському напрямку.