ССО у співпраці з HIMARS: під Бахмутом спалили російські РЛС Зоопарк-1 та Борисоглебськ-2

В районі Бахмута на Донеччині оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій у взаємодії з HIMARS вразили два комплекси противника.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України у соцмережах.

Зазначається, що воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки Зоопарк-1 та станції РЕБ Борисоглебськ-2.

Відповідні дані щодо розташування комплексів спецпризначенці оперативно передали побратимам із ракетно-артилерійського підрозділу.

— Під час вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника. Вижити вдалося не багатьом, але ненадовго.., – йдеться у повідомленні.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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