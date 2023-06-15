Сирський показав знищення українськими захисниками техніки росіян
У середу, 15 червня, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників на Бахмутському напрямку.
— Сили оборони продовжують рух та знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку. Ворог постійно втрачає живу силу та броню, – написав він.
Сирський додав, що наші воїни працюють над виконанням поставлених завдань.
На відео з кількох ракурсів видно, як палає техніка російських окупантів.
Напередодні у Генштабі Збройних сил повідомили, що Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх.
Нині тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. Зокрема, повідомлялося, що на Бердянському напрямку бої точаться в районі Макарівки, на Маріупольському – поблизу Новоданилівки та Новопокровки Запорізької області.