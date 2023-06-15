Сирський показав знищення українськими захисниками техніки росіян

У середу, 15 червня, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські Сили оборони продовжують знищувати техніку російських загарбників на Бахмутському напрямку.

— Сили оборони продовжують рух та знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку. Ворог постійно втрачає живу силу та броню, – написав він.

Сирський додав, що наші воїни працюють над виконанням поставлених завдань.

На відео з кількох ракурсів видно, як палає техніка російських окупантів.

Напередодні у Генштабі Збройних сил повідомили, що Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх.

Нині тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. Зокрема, повідомлялося, що на Бердянському напрямку бої точаться в районі Макарівки, на Маріупольському – поблизу Новоданилівки та Новопокровки Запорізької області.

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