У Волновасі пролунали вибухи, над містом здіймається дим

Вдень 15 червня у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області пролунали вибухи. Над містом здіймається дим.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Волноваха “бавовнить”. З місця кажуть про файну детонацію. Гарно влучили. І де то російське ПєВєО? Просто день Волновахи, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що сьогодні вранці сильний вибух було чутно у Донецьку.

Так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що на вул. Сонячногірській Ленінського району спалахнула пожежа в будівлі, яку не експлуатують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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