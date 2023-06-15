Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg

Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Фото: Факти ICTV

Підрив греблі Каховської ГЕС позбавив Сили оборони України можливості переправитися через Дніпро для проведення контрнаступу. Але для російських військ це лише тимчасова перевага.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нижче греблі “велика вода” вже почала відступати і незабаром річка увійде у свій попередній стан, хоча і з новими перешкодами, такими як гори сміття і розмиті міни.

Вище за течією, у міру спустошення басейну Каховського водосховища довжиною 230 км, виникає абсолютно новий ландшафт, який може створити можливості для українських військ.

Читайте також
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії
Європарламент

Дніпро є найважливішим елементом поля бою, але і являє собою серйозну логістичну проблему для ЗСУ. Тепер масштаб цієї проблеми залежатиме від того, наскільки сильно було пошкоджено греблю, а також від мулу, що скупчився на дні водосховища за роки після будівництва ГЕС у 1956 році.

Станом на неділю рівень води у водосховищі впав приблизно наполовину, спустивши 73% його обсягу, сказав директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Рівень води продовжуватиме падати ще протягом тижня.

Зараз важко сказати, як швидко мул висохне. І передбачити, як це позначиться на полі бою, ще складніше, враховуючи, що місцевість та її стан будуть абсолютно новими для української та російської армій.

Читайте також
Євросоюз надасть Україні три станції для очищення води
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg

За словами заступника міністра оборони України Анни Маляр, повінь наразі усуває будь-яку загрозу з боку Дніпра, тому російське командування перекинуло війська з позицій уздовж річки, щоб зміцнити оборону на сході.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Десятки населених пунктів затопило. Затопило і деякі райони Херсону. У місті вже понад тиждень триває гуманітарна евакуація людей. Працюють і зооволонтери – вони рятують домашніх та свійських тварин.

Підривом греблі Російська Федерація створила загрози для безпеки Запорізької АЕС, адже реактори АЕС беруть воду для охолодження із Каховського водосховища. Проте в Енергоатомі заявляють, що поки загрози для станції немає.

Дивіться також
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС

Джерело: Bloomberg
Каховська ГЕС, Каховське водосховище
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає 250 міношукачів від Швеції після підриву Каховської ГЕС
Чорне море, Одеса, міни
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії
Європарламент
Євросоюз надасть Україні три станції для очищення води
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Естонія передасть Україні обладнання на €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Все плавало: жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС
Чорнобаївка після підтоплення через підрив Каховської ГЕС
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь