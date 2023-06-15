Вигода для армії РФ від підриву Каховської ГЕС може виявитися тимчасовою – Bloomberg

Підрив греблі Каховської ГЕС позбавив Сили оборони України можливості переправитися через Дніпро для проведення контрнаступу. Але для російських військ це лише тимчасова перевага.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нижче греблі “велика вода” вже почала відступати і незабаром річка увійде у свій попередній стан, хоча і з новими перешкодами, такими як гори сміття і розмиті міни.

Вище за течією, у міру спустошення басейну Каховського водосховища довжиною 230 км, виникає абсолютно новий ландшафт, який може створити можливості для українських військ.

Дніпро є найважливішим елементом поля бою, але і являє собою серйозну логістичну проблему для ЗСУ. Тепер масштаб цієї проблеми залежатиме від того, наскільки сильно було пошкоджено греблю, а також від мулу, що скупчився на дні водосховища за роки після будівництва ГЕС у 1956 році.

Станом на неділю рівень води у водосховищі впав приблизно наполовину, спустивши 73% його обсягу, сказав директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Рівень води продовжуватиме падати ще протягом тижня.

Зараз важко сказати, як швидко мул висохне. І передбачити, як це позначиться на полі бою, ще складніше, враховуючи, що місцевість та її стан будуть абсолютно новими для української та російської армій.

За словами заступника міністра оборони України Анни Маляр, повінь наразі усуває будь-яку загрозу з боку Дніпра, тому російське командування перекинуло війська з позицій уздовж річки, щоб зміцнити оборону на сході.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Десятки населених пунктів затопило. Затопило і деякі райони Херсону. У місті вже понад тиждень триває гуманітарна евакуація людей. Працюють і зооволонтери – вони рятують домашніх та свійських тварин.

Підривом греблі Російська Федерація створила загрози для безпеки Запорізької АЕС, адже реактори АЕС беруть воду для охолодження із Каховського водосховища. Проте в Енергоатомі заявляють, що поки загрози для станції немає.

Джерело : Bloomberg

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