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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Винищувач F/A-18 – характеристики, озброєння та ціна

Винищувач F/A-18 – характеристики, озброєння та ціна

13 червня стало відомо, що Україна подала до Австралії запит про стан 41 винищувача F-18.

Раніше видання Politico повідомляло, що представники України порушували питання постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, який відбувся на початку червня.

Що відомо про літаки F/A-18 Hornet – читайте в матеріалі.

F/A-18 Hornet: що відомо

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик, розроблений у 1970-х роках.

Він є основним бойовим літаком ВМС США. Наразі він знятий з виробництва, однак перебуває на озброєнні США, Канади, Австралії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Кувейту та Малайзії.

F-18 застосовувався у військових операціях у Лівії, Іраку, колишній Югославії.

На вимогу командування ВМС США, при проєктуванні літаків F/A-18 велика увага приділялася їхній надійності та виживанню. Невеликі габарити, бездимні двигуни, мала величина ефективної площі розсіювання, слабкий рівень інфрачервоного випромінювання та наявність бортових засобів радіоелектронної боротьби в підсумку ускладнює виявлення та супроводження літака ворогом.

Основні характеристики F/A-18:

  • Перший політ: 18 листопада 1978 року
  • Розмах крил: 11,4 м
  • Довжина: 17,1 м
  • Висота: 4,7 м
  • Максимальна злітна вага: 23,5 т
  • Максимальна швидкість: до 1,915 км/г
  • Крейсерська швидкість: 1,060 км/г
  • Практична стеля: 15 км
  • Бойовий радіус: 720 км
  • Екіпаж: 1-2 особи

Озброєння F/A-18:

Літаки F/A-18 Hornet озброєні 20 мм шестиствольною гарматою M61A1 Vulcan із боєзапасом у 578 снарядів.

Винищувач має 9 точок підвіски загальною вагою до 7 т. Може нести багато видів озброєння, зокрема:

  • ракети повітря – повітря AIM-120, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder
  • ракети повітря – земля AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon
  • некеровані бомби типу Mark 80, CBU-87 та керовані бомби, обладнані JDAM

Ціна F/A-18:

Вартість винищувача назвати важко, враховуючи велику кількість версій. Однак вона може коливатися в розмірі від $29 до 57 млн.

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