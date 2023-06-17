Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Донецькому напрямку ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 – Повітряні сили
На донецькому напрямку близько 21:00 підрозділом Повітряних сил було знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
– Близько 21:00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 16 червня втрати особового складу армії РФ становлять 218,5 тис. За добу було знищено 16 ББМ та 19 артсистем противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Міноборони Росії
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