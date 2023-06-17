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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Донецькому напрямку ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 – Повітряні сили

Російський гелікоптер Ка-52

На донецькому напрямку близько 21:00 підрозділом Повітряних сил було знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

– Близько 21:00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52! Горіть у пеклі! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 16 червня втрати особового складу армії РФ становлять 218,5 тис. За добу було знищено 16 ББМ та 19 артсистем противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Вертоліт, Повітряні сили України
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