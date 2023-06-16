На Херсонщині окупанти повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС

Російські окупанти повертаються на свої позиції на Херсонщині, які вони вимушено покинули після підриву Каховської ГЕС та посилюють обстріли.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність, – сказала вона.

Речниця розповіла, що цієї ночі окупанти обстріляли вісім населених пунктів на Херсонщині, є загиблі серед цивільного населення.

Ворог знову застосовує мінометні розрахунки по позиціях ЗСУ. Попри те, що російські сили переважно користуються тяжкою артилерією та реактивними системами залпового вогню.

– Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу, – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що підрив греблі Каховської ГЕС позбавив Сили оборони України можливості переправитися через Дніпро для проведення контрнаступу. Але для російських військ це лише тимчасова перевага.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.