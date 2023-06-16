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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині окупанти повертаються на позиції, які покинули після підриву Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти повертаються на свої позиції на Херсонщині, які вони вимушено покинули після підриву Каховської ГЕС та посилюють обстріли. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність, – сказала вона.

Речниця розповіла, що цієї ночі окупанти обстріляли вісім населених пунктів на Херсонщині, є загиблі серед цивільного населення. 

Ворог знову застосовує мінометні розрахунки по позиціях ЗСУ. Попри те, що російські сили переважно користуються тяжкою артилерією та реактивними системами залпового вогню.

– Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу, – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що підрив греблі Каховської ГЕС позбавив Сили оборони України можливості переправитися через Дніпро для проведення контрнаступу. Але для російських військ це лише тимчасова перевага.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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