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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Оснащений дозвуковою ракетою X-35У: що відомо про російський комплекс Бал

БРК Бал

Нещодавно Росія перекинула у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу Бал, який, схоже, збирається використовувати для обстрілу українських міст.

БРК оснащено дозвуковими крилатими ракетами Х-35/X-35У і призначений для ураження кораблів.

Однак через брак відповідних ракет Бал зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях із БРК Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс.

Випробування комплексу Бал були завершені у 2004 році, а на озброєння ЗС РФ його прийняли у 2008-му.

До складу дивізіону комплексу Бал входять:

  • самохідні командні пункти управління і зв’язку – до 2 одиниць;
  • самохідні пускові установки – до 4 одиниць, що несуть протикорабельні ракети типу Х-35/Х-35У в транспортно-пускових контейнерах;
  • транспортно-перевантажувальні машини, призначені для формування повторного залпу – до 4 одиниць.

Тактико-технічні характеристики БРК Бал:

  • Дальність ураження: 120 км із ракетою Х-35, 260 км з ракетою Х-35У
  • Віддаленість стартової позиції від берегової риси: до 10 км
  • Кількість ракет на кожній СПУ і ТПМ: до 8
  • Інтервал пуску ракет в залпі: не більше від 3 c
  • Максимальна швидкість руху: по шосе – 60 км/год, по бездоріжжю – 20 км/год
  • Стартова маса ракети: 620 кг
  • Сумарний боєкомплект комплексу: до 64
  • Запас ходу (без дозаправки): не менш ніж 850 км

Раніше у Генштабі попередили, що для семи областей України є загроза ракетних ударів із комплексів Бал.

Зокрема, дальність стрільби БРК дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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Фото: Defense Express

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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