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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Rheinmetall очікує на мільярдну угоду з урядом Німеччини на постачання снарядів

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Найближчим часом концерн Rheinmetall розраховує украсти велику угоду з урядом Німеччини на постачання боєприпасів, заявив його генеральний директор Армін Паппергер в інтерв’ю Reuters.

– Німеччина має намір підписати з нами великий рамковий контракт, – сказав він.

За його словами, сума угоди становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall зможе оголосити про це протягом наступних шести тижнів.

– Це, безумовно, буде наш найкращий рік з точки зору отримання замовлень, – сказав Паппергер.

Він наголосив, що Rheinmetall отримав замовлення на кілька мільярдів євро лише на боєприпаси з початку війни в Україні і очікує додаткових угод ще на кілька мільярдів.

Паппергер повідомив, що вже в липні концерн відправить в Україну перші 35-міліметрові снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Снаряди виготовлені на новій виробничій лінії Rheinmetall, яка була встановлена після того, як Швейцарія заблокувала їх експорт до України.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Військова техніка, Німеччина, Російська агресія, Україна-Німеччина
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