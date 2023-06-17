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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Рух уперед – найважливіше: Зеленський провів військовий кабінет із командувачами

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет із командувачами українських сил і командирами на певних напрямках та зазначив, що рух уперед – це зараз найважливіше.

Про це голова нашої держави повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

– Була сьогодні (16 червня, – Ред.) ще одна подія, про яку поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки, – каже Зеленський.

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Крім того, він подякував всім, хто зараз у бою заради України.

– Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо, – звернувся президент України.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, контрнаступ, українські військові
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