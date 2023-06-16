США нададуть Україні ще $205 млн на гуманітарну допомогу – Блінкен

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет гуманітарної допомоги для України на $205 млн.

Про це на своїй сторінці у Twitter 16 червня повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Сполучені Штати надають додатково $205 млн гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати мільйони українців, переміщених в Україні та в усьому регіоні, – написав він.

Наприкінці повідомлення він додав гештег #UnitedWithUkraine, що можна перекласти як “Об’єднані з Україною”.

Водночас офіційний портал Державного департаменту США уточняє, що допомога Україні охопить харчові продукти, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров’я тощо. Фінансування відбуватиметься через міжнародні та неурядові організації.

– Від початку російського вторгнення понад 6 млн біженців залишили країну і понад 5 млн стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Атаки Росії на території України зачепили ще мільйони українців, – йдеться в повідомленні.

Додається, що загальна гуманітарна допомога Україні за 2023 фінансовий рік перевищила $605 млн. Загалом, з лютого 2022 року Вашингтон надав Україні гуманітарної допомоги на суму понад $2,1 млрд.

– Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до безпечніших районів, – додали у Держдепі.

Крім США, про новий пакет допомоги на £60 млн 16 червня оголосила і Велика Британія.

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