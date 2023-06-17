Зеленський є уособленням битви за волю, а не “ганьбою єврейського народу” – Пінчук

Президент України Володимир Зеленський є сьогодні уособленням боротьби за свободу.

Про це у Facebook написав український бізнесмен та меценат Віктор Пінчук.

– Сьогодні рашистський диктатор назвав президента нашої держави “ганьбою єврейського народу”. Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись із євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського, – сказав він.

Пінчук зазначив, що він чув від євреїв із різних країн справжнє захоплення президентом України.

– Коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність та свободу, коли його мужність та незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв із різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації – але справжнє захоплення. І річ не в його національності – річ у тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за волю. А свобода – одна із головних цінностей єврейського народу, – зазначив він.

На думку Пінчука, обрання єврея президентом України демонструє фундаментальну різницю між вільною, демократичною країною та антисемітською рашистською імперією.

– Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро борються на фронтах, жертвуючи своїм життям, і роблять свій внесок у наближення перемоги України. Що б там не говорили єврейські друзі нашого ворога, яких він не назвав. Але їхні імена напевно можна знайти у всіх міжнародних списках санкцій, – підсумував він.

Нагадаємо, що 16 червня президент країни-агресора РФ Володимир Путін назвав Зеленського “ганьбою єврейського народу”.

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