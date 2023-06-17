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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 17.06.2023 – ситуація на фронті

українські військові війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Карта бойових дій в Україні на 17.06.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 17 червня 2023

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдав авіаудару Авдіївки. Також, здійснив артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог у наступах успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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