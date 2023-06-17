Ми не чули і не бачили вибуху: делегація ПАР сумнівається, що була атака на Київ

Вінсент Магвеня, прессекретар президента ПАР Сиріла Рамафоси, спростував повідомлення про вибухи в Києві під час візиту делегації країн Африки 16 червня.

Про це повідомляє південноафриканське видання news24.

Так, 16 червня в Києві пролунали сирени повітряної тривоги і було чути вибухи. У цей момент Рамафоса перебував у місті.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що звуки вибухів було чути в Подільському районі. Пізніше в адміністрації повідомили, що гучними звуками була робота нашої протиповітряної оборони. У Києві жодні об’єкти не постраждали.

А ось Магвеня заявив, що жодних вибухів ні він, ні делегати нібито не чули.

– Це був час, коли стався так званий вибух. Я зняв відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, що тут поширюється навмисна дезінформація. Люди продовжують займатися своїми справами. Як ми й очікували, ця місія не була легкою, але деякі з перешкод викликають глибоку тривогу, наприклад, відверті веселощі та цей так званий вибух, – заявив прессекретар Сиріла Рамафоси.

Вінсент Магвеня сказав, що він і всі, з ким він був поруч, були здивовані, коли їх відвезли назад у готель. А, проїжджаючи вулицями Києва, бачили, як люди продовжували проводити свій звичайний день.

Проте згодом сам Рамафоса на пресконференції в Києві підтвердив, що чув звуки вибухів.

Згодом Магвеня наголосив, що не виключає можливих вибухів в іншій частині Києва.

– Я не кажу, що не вірю. Я кажу, що не чув вибухів і не чув сирен, і це правда. Можливо, це була сирена або вибух в іншій частині міста. Ми були в іншій частині міста, не дуже далеко звідси насправді, — пояснив він.

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