На Київщині 17 червня оголосили тривогу через малорозмірні БПЛА РФ – Ігнат

Причиною повітряної тривоги на Київщині ввечері 17 червня були малорозмірні БПЛА, які Росія використовує, щоб залітати вглиб країни та збирати розвідувальну інформацію.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Області, де працює наша винищувальна авіація і ППО, будуть червоними, навіть коли літають звичайні російські безпілотники. Тому що по них треба відпрацьовувати реальними засобами, і уламки можуть падати, – каже він.

Ігнат зазначив, що ворог за допомогою таких безпілотників вивчає місця розташування української ППО.

– Перед ударами (окупанти, – Ред.) будуть використовуватися всі наявні засоби, щоб з’ясувати, що ми маємо і де стоїть, – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він повідомив, що окрім Київщини РФ активізує безпілотну авіацію на Херсонщині та Миколаївщині, а також скрізь на лінії розмежування, щоб стежити за нашими військами і їх пересуваннями під час контрнаступальних дій.

Нагадаємо, що 17 червня близько п’ятої години вечора на Київщині пролунали вибухи.

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