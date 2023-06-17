РФ може влаштувати нові техногенні катастрофи – Гуменюк

Російські окупанти можуть вдатись до ще однієї техногенної катастрофи після підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

– Треба розуміти, що вони (окупанти, – Ред.) зараз доведені до певного ступеня відчаю та можуть використовувати підривні команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано і з цим працюємо далі, – заявила вона.

За словами Гуменюк, росіяни, які часто використовують гасло “можем повторить”, можуть застосувати це і до техногенного шантажу.

– Ми пам’ятаємо, що шантажували вони і з Запорізькою АЕС, потім – Каховська гребля та Кримський Титан. Зараз вони також намагаються тиснути шантажем та мають інтерес і до інших гідротехнічних споруд нашого регіону, – пояснила вона.

Нагадаємо, напередодні американське агентство Bloomberg писало, що руйнування Каховської дамби позбавило українських військових можливостей форсувати Дніпро для проведення контрнаступу, хоч для росіян це і лише тимчасова перевага.

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