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Сягає дна журналістики: у МЗС розкритикували репортаж французького ТБ про окупантів

Сягає дна журналістики: у МЗС розкритикували репортаж французького ТБ про окупантів

Телеканал TF1 на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України, при цьому не згадавши про агресію РФ. У МЗС нашої країни заявили, що це порушує закони України.

– Повідомлення TF1 про те, що російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, досягає нового мінімуму журналістики, –  написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що знімаючи даний репортаж журналісти французького телеканалу рекламують так звану могутність російської армії. Ніколенко зазначив, що такі дії ганьблять тих, хто загинув від російської агресії.

– Крім того,TF1 відвідував окуповані території, порушуючи закони України, – зауважив він.

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Нагадаємо, що сюжет тривалістю менше 3 хвилин телеканал TF1 опублікував 15 червня, його переглянули понад 130 тисяч користувачів. Всього у каналу понад 230 тисяч підписників.

У відео є кадри дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від солдатів РФ про боєприпаси і дрони, які вони застосовують проти українських військових, кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні.

Фото: Олег Ніколенко

Війна в Україні, Російська агресія
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