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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Кременчуці стався витік аміаку: що відбувається

У Кременчуці стався витік аміаку: що відбувається

У Кременчуці Полтавської області на м’ясокомбінаті стався витік аміаку. Двох працівників госпіталізовано.

Про це у Facebook проінформувала Кременчуцька міська рада.

Інцидент трапився 17 червня на місцевому підприємстві Кременчуцький м’ясокомбінат.

– Внаслідок аварії постраждали двоє працівників, яких доправили до лікарні з діагнозом – отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці зробили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не зафіксовано.

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– Аварія мала об’єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози життю та здоров’ю населення, – зазначають у міськраді.

Кременчук, Полтавська область
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