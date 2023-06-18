У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал

У тимчасово окупованому Криму Росія розмістила береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Кримський вітер.

– На під’їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу Бал, – йдеться у повідомленні.

Довідка. Бал – це російська мобільна берегова ракетна система, оснащена протикорабельною ракетою Х-35. Основне призначення комплексу полягає у контролі територіальних вод та проливних зон, а також у забезпеченні захисту військово-морських баз, інших об’єктів на березі та узбережжі.

Ракетна система також призначена для забезпечення безпеки узбережжя на потенційно небезпечних напрямках висадки десантних сил. Ракета Х-35 має дальність ураження 120 кілометрів, а модифікація Х-35У може бити по цілям на відстані до 260 кілометрів.

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