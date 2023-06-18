Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал

Керченський міст
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Криму Росія розмістила береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Кримський вітер.

– На під’їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу Бал, – йдеться у повідомленні.

У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал

Читайте також
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Оборонні укріплення в Криму

Довідка. Бал – це російська мобільна берегова ракетна система, оснащена протикорабельною ракетою Х-35. Основне призначення комплексу полягає у контролі територіальних вод та проливних зон, а також у забезпеченні захисту військово-морських баз, інших об’єктів на березі та узбережжі.

Ракетна система також призначена для забезпечення безпеки узбережжя на потенційно небезпечних напрямках висадки десантних сил. Ракета Х-35 має дальність ураження 120 кілометрів, а модифікація Х-35У може бити по цілям на відстані до 260 кілометрів.

Війна в Україні, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дякую усім: Зеленський розповів, які здобути України отримала за тиждень
Володимир Зеленський
Окупанти чинять екоцид на острові Джарилгач – Генштаб
Військовий ЗСУ керує дроном
Уряд готує закон щодо нового статусу англійської й полегшення її вивчення – Шмигаль
Денис Шмигаль
Сягає дна журналістики: у МЗС розкритикували репортаж французького ТБ про окупантів
У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Оборонні укріплення в Криму
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
У Криму окупанти розмістили комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 Бал
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь