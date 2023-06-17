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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україні для досягнення перемоги потрібна зброя дальністю до 200 км – Міноборони

HIMARS
Фото: Міноборони

Сили оборони перехоплюють ініціативу на полі бою, а Росія захищається. Проте Україні для нарощення потужності потрібна зброя дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони, генерал-майора запасу Володимир Гаврилов.

За його словами, головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдання високоточних ударів на далекі відстані.

– Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км, – сказав заступник міністра.

Він додав, що Україна перебуває на шляху до отримання сучасних винищувачів, які будуть обороняти небо від російських ракет та захищатимуть мирних людей та цивільну інфраструктуру.

Володимир Гаврилов зауважив, що пройшов понад рік війни й Україна впевнена, що за допомогою партнерів переможе російських загарбників.

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Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 92 млн фунтів стерлінгів (€107,5 млн). Підтримка спрямована на зміцнення протиповітряної оборони.

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Зброя для України, Міноборони України
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