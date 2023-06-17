Уряд готує закон щодо нового статусу англійської й полегшення її вивчення – Шмигаль

Уряд готує законопроєкт про закріплення англійської як мови міжнародного спілкування та напрацьовує рішення для підвищення доступності у її вивченні.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що провів нараду щодо англійської мови за участі Мінцифри та Мінкульту.

– Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, – написав він.

За словами Шмигаля, після перемоги розпочнеться масштабний проєкт відновлення України, уряд очікує на прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця.

– Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера, – зазначив він.

Фото: Денис Шмигаль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.