Абсолютно неадекватно сприймає процеси: ОП про слова Пєскова щодо “демілітаризації” України

В Офісі президента України відреагували на слова прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія нібито багато в чому домоглася мети “демілітаризувати” Україну.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що вони оцінюють Дмитра Пєскова як людину, яка говорить абсолютно не скоординовані з реальним світом речі.

– Все, що говорить Пєсков, потрібно абсолютно чітко сприймати як неможливість проводити будь-які переговори з такими людьми. Тому що вони абсолютно неадекватно сприймають процеси, що відбуваються, – сказав він в інтерв’ю Майклу Накі.

При цьому Подоляк зазначив, що не можна точно сказати, що саме РФ має на увазі під демілітаризацією.

– Можливо, вони мали на увазі знищення старої радянської зброї, в обслуговуванні якої Росія заробляла дуже багато грошей. І вони просто хотіли втратити цей ринок, – зазначив Подоляк.

На його думку, Україна провела феноменальне переозброєння, на яке в мирний час пішло б більше 10 років.

– Я думаю, що ми закінчимо навіть під час війни повне переозброєння. І нам радянський стандарт не потрібен буде, – додав він.

Подоляк підкреслив, що Пєскова, Лукашенка або Медведєва можна слухати в якості стендапу, адже в політичних питаннях вони лише показують всім, якими є управлінцями.

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