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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

КамАЗ повністю забитий трупами: окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнер

КамАЗ повністю забитий трупами: окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

До ПВК Вагнер набирають нових найманців через великі втрати на війні в Україні.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Дружина росіянина розповіла, що у поштовій скриньці знайшла запрошення до лав ПВК Вагнер.

Найманцям обіцяють “найкращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами, страхування здоров’я та життя, гарантію всіх виплат, забезпечення сучасним спецодягом, найкращим спорядженням та озброєнням”.

– На зонах, коротше, дуже мало людей залишилося, які їм підходять, і вони зараз починають шукати скрізь, де не під силу. Великі втрати просто у Вагнера. Знайомий, який зараз у Вагнері, сказав, що він, бл*, на машині катається, він понад 15 рейсів робить на день – повністю камАЗ забитий трупами, – розповів окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ПВК Вагнера, Розвідка, Російська агресія
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