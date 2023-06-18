КамАЗ повністю забитий трупами: окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнер
До ПВК Вагнер набирають нових найманців через великі втрати на війні в Україні.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
Дружина росіянина розповіла, що у поштовій скриньці знайшла запрошення до лав ПВК Вагнер.
Найманцям обіцяють “найкращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами, страхування здоров’я та життя, гарантію всіх виплат, забезпечення сучасним спецодягом, найкращим спорядженням та озброєнням”.
– На зонах, коротше, дуже мало людей залишилося, які їм підходять, і вони зараз починають шукати скрізь, де не під силу. Великі втрати просто у Вагнера. Знайомий, який зараз у Вагнері, сказав, що він, бл*, на машині катається, він понад 15 рейсів робить на день – повністю камАЗ забитий трупами, – розповів окупант.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.