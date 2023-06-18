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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія знову обстріляла Сумщину: загинули батько та син

Вибух

18 червня внаслідок артилерійського обстрілу міста Білопілля загинули цивільні особи – батько і син.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

– Ворог вчергове випробовує Сумщину. Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей, давно втративши все людське. Ворог вкотре підтвердив свої злочинні наміри – знищити наш народ. У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде! Відповісте обов’язково. За кожне втрачене життя українців, – повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Російська агресія, Сумська область
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