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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зафіксовано 240 випадків: у країнах ЄС забирають дітей з сімей українських біженців

Зафіксовано 240 випадків: у країнах ЄС забирають дітей з сімей українських біженців
Фото: Depositphotos

В Офісі омбудсмена мають інформацію про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців.

Про це розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

Вона зазначила, що такі випадки трапляються через відмінності у законодавстві у європейських країнах.

– Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї, – пояснила вона.

За словами Суслової, тут є недопрацювання з боку України, оскільки громадянам мали повідомити про процедури, які необхідно зробити у європейських країнах.

– Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали правову допомогу і переклад. Тому що далі, щоб вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача, – сказала вона.

Представниця омбудсмена пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх.

Також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.

На початку травня уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив про кілька десятків фактів вилучення дітей з сімей українських біженців.

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Джерело: Радіо Свобода
Біженці, Війна в Україні, Російська агресія
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