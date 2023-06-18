Залужний: Український батько – найсміливіший, бо захищає свою родину, домівку та Батьківщину

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Днем батька.

– Український батько – найсміливіший, бо захищає свою родину, домівку та Батьківщину. Він – гідний приклад для своїх дітей. Гордий за кожного, – написав він у Telegram.

Офіційно День батька в Україні відзначають із 2019 року в третю неділю червня. Цього року свято припало на 18 червня.

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